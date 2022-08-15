نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Epedu.Gov.iq لينك استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقمك الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة لينك استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي 2022 حالة من الترقب والانتظار تجتاح طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق بمختلف المحافظات في هذا التوقيت، وذلك لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات الدور الأول التي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لمختلف المدارس بشكل عام، ونظرا لأهمية نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، فنجد أن الوزارة قد أعلنت بيان رسمي يتضمن تطورات الإعلان عن النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022.
نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق 2022
أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة يتضمن اقتراب اعلان نتائج امتحانات الدور الأول لجميع طلاب الصف السادس الاعدادي لمختلف التخصصات، حيث أكدت الوزارة ان اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب قائمة في هذا التوقيت، وتسعى الوزارة الى الانتهاء منها في وقت قريب تمهيدا لإعلان النتائج التي تتعلق بجميع الطلاب، وقد كشفت الوزارة ان اعمال أداء امتحانات الصف السادس الاعدادي قد جاءت بالكثير من الهدوء وبدون حدوث أي مشاكل بناء على الضوابط التي اعتمدتها الوزارة، ويتم العمل على مراجعة نتائج الطلاب في رصد الدرجات والمعدلات في هذه الساعات لكي يتم ضمان الشفافية وحصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها في مختلف المواد الدراسية.
لينك استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي 2022
وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليكون هو الموقع الرسمي الخاص بالحصول على نتائج امتحانات طلاب الصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية، حيث يتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يقوم الطالب بالدخول مباشرة الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- بعد ذلك اختيار الخدمات الالكترونية من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق.
- ثم يتم اختيار ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والتي تتمثل في اسم الطالب ورقم الجلوس.
- قم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة عبر الموقع لتظهر على الفور.
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