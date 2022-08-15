عاجل- أسعار النفط تتراجع نحو 5% وسط مخاوف بشأن الطلب العالمى

جدة - نرمين السيد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب، حيث جددت البيانات الاقتصادية الصينية المحبطة للآمال مخاوف الركود العالمى، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء.





وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.75 دولار أو 4.84% إلى 93.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 4.52 دولار أو 4.91% إلى 87.57 دولار.

وقال جيوفانى ستونوفو المحلل النفطى فى مصرف "يو بى إس": "كانت البيانات الصينية الضعيفة (تباطؤ الاقتصاد) حافرا للانخفاض اليوم".

خفض البنك المركزى فى الصين، أكبر مستورد للخام فى العالم، أسعار الإقراض لإنعاش الطلب حيث أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع فى يوليو، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج المصافى فى البلاد إلى 12.53 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

خفض بنك "آى إن جى" توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للصين فى عام 2022 إلى 4%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.4%، محذرا من احتمال خفض بدرجة أكبر.