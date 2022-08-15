فرنسا تعلن مغادرة آخر جندى من قوة برخان الأراضى المالية

جدة - نرمين السيد - غادر آخر العسكريين الفرنسيين فى قوة برخان لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، مالى بعد مرور تسعة أعوام على تواجدهم فى الدولة الإفريقية، وفق ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكرى الحاكم فى باماكو.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، أفادت رئاسة الأركان الفرنسية فى بيان اليوم الاثنين، عند الساعة 13,00 (بتوقيت باريس، 11,00 ت ج)، غادرت آخر كتيبة من قوة برخان متواجدة على الأراضى المالية الحدود بين مالى والنيجر".

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