مؤسسة تأمين: 92% من الشركات البريطانية تعانى بسبب العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - كشفت نتائج المسح الذى أجرته شركة التأمين البريطانية "ماكتافيش ـ Mactavish"، عن أن ثلثى الشركات البريطانية عانت من تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.





ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت نتائج المسح أن 71% من الشركات البريطانية لديها أصول تأثرت بشكل مباشر بالعقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت نصف هذه الشركات تعرضها لارتفاع التكاليف وحدوث انقطاعات فى خطوط الإنتاج الخاصة بهم. كما أفادت البيانات بأن 44% من الشركات البريطانية فقدت الموردين، و42% لديهم مشاكل مع الموظفين. وبحسب شركة "ماكتافيش ـ Mactavish"، كان القطاع المالى أكثر المتضررين من القطاعات الاقتصادية فى المملكة المتحدة بعد فرض العقوبات على موسكو، إذ عانت 92% من مؤسسات القطاع من الأضرار من العقوبات بسبب أن أصولها وأموالها موجودة فى روسيا. وأبلغت 84% من الشركات البريطانية العاملة فى قطاع صناعة الطيران، عن خسائر بسبب ارتباطها بعقود طائرات مستأجرة بقيت فى روسيا.

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