عاجل.. ترامب: الوضع فى أمريكا خطير وأدعو للتهدئة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفات قناة "العربية"، أوضح ترامب أن "عملاء الـ FBI اقتحموا منزلى وطلبوا إطفاء الكاميرات خلال التفتيش".
وتابع "هناك غضب كبير فى أمريكا وأحذر من استمرار استهدافى"، محذرا من أن الشعب الأمريكى سيقف فى وجه أى عملية احتيال أخرى ضده.
وأوضح ترامب "مستعد لتقديم أى مساعدة رغم اقتحام منزلى الذى لم يحدث من قبل"، مشيرا إلى أن الوثائق الموجودة لديه تم رفع السرية عنها.
وأكد ترامب أنه طلب من مساعده التعاون مع وزارة العدل رغم الاقتحام غير المسبوق لمنزله.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالى FBI قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الاثنين 8 أغسطس.
وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا فى المكاتب المحددة.
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