العالم اليوم - صادرات قياسية للغاز النرويجي بـ 13 مليار دولار خلال يوليو

انتم الان تتابعون خبر صادرات قياسية للغاز النرويجي بـ 13 مليار دولار خلال يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:15 مساءً - سجلت قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعي مستوى قياسيًا مرتفع بلغ 128.4 مليار كرونة (13.26 مليار دولار) في يوليو، في وقت يرتفع فيه الطلب الأوروبي على الغاز مع تراجع الإمدادات الروسية.

وقال مكتب الإحصاء النرويجي في بيان له، اليوم الاثنين، إن إيرادات الغاز الطبيعي ارتفعت لشهر يوليو 2022 أربع مرات مما كانت عليه في شهر يوليو العام الماضي، في حين أن حجم الغاز المباع قد ارتفع 5.7 بالمئة إلى 10.2 مليار متر مكعب.

وأضاف المكتب أن صعود أسعار الغاز هو السبب الرئيسي لهذه القيمة المرتفعة للصادرات.

وتعتبر النرويج أكبر مورد للنفط والغاز في أوروبا الغربية.

وقال مكتب الإحصاء إن إيرادات صادرات الغاز في يوليو تجاوزت المستوى القياسي السابق المسجل في مارس بنسبة 14.3 في المئة، وإن قيمة صادرات النفط النرويجية أيضا ارتفعت 52.1 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 48.7 مليار كرونة (5 مليارات دولار).