الاردن : السجن 8 سنوات لمتحرش بطفلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة التمييز تأيديها بالحكم على شخص بالسجن 8 سنوات .
وفي التفاصيل : فان المتهم حوكم بتهمة التحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة في منطقة الجبيهة عام 2019 .
واضافة للتفاصيل : فان المذكور كان يعمل في بقالة وخلال وجود الطفل في المحل قام بالتحرش فيها واستطاعت ان تفلت منه مرتين ثم قامت بابلاغ عائلتها وعليه جرت المحاكمة .
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