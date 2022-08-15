نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : السجن 8 سنوات لمتحرش بطفلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة التمييز تأيديها بالحكم على شخص بالسجن 8 سنوات .

وفي التفاصيل : فان المتهم حوكم بتهمة التحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة في منطقة الجبيهة عام 2019 .

واضافة للتفاصيل : فان المذكور كان يعمل في بقالة وخلال وجود الطفل في المحل قام بالتحرش فيها واستطاعت ان تفلت منه مرتين ثم قامت بابلاغ عائلتها وعليه جرت المحاكمة .