خطيب المسجد الأقصى : أهل القدس يعتزون بدعم الأردن للقضية الفلسطينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- اكد خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري اعتزاز أهل القدس بالدعم الذي يقدمه الأردن رسمياً وشعبياً للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال زيارة صبري اليوم الأحد، الى نقابة المحامين، ولقائه نقيب المحامين يحيى أبو عبود، بحضور نائب النقيب وليد العدوان وأمين السر ناصر كمال ونائب أمين السر برهم البقور ومقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة عبدالله العموش.

وتناول اللقاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأهل في القدس من جانب الاحتلال الإسرائيلي وسبل دعم صمود المقدسيين في الدفاع عن القدس والمقدسات.

بدوره، أشار أبو عبود إلى الدور التاريخي للنقابة في دعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على هوية القدس التي تستمدها من هوية الأمة العربية والإسلامية عاصمة أبدية لفلسطين، والدعم المطلق للحق الفلسطيني .

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكره تفاهم بين الهيئة الإسلامية العليا في القدس ونقابة المحامين تتضمن تقديم كافة سبل الدعم لصمود المقدسيين والحفاظ على هوية القدس والمقدسات ، وفق بترا .

وأكد مقرر لجنة الحريات العامة عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله العموش، على الثوابت الوطنية والنقابية المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال وحقه بالدفاع عن حقوقه المشروعة.

وقال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس النقابة المحامي الدكتور هاشم علي الشهوان، إن اللجنة لن تتوانى في إعداد الدراسات القانونية والأبحاث المتعلقة بالانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية والحقوقية المختصة، بصفتها صاحبة الاختصاص والخبرة والداعم للموقف الأردني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

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