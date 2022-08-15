نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نصرالله للاحتلال: أي اعتداء على لبنان لن يبقى دون رد (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:02 مساءً - جي بي سي نيوز :- هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بالرد على أي اعتداء يقع على لبنان، بعد إطلاق الاحتلال تهديدات بحق لبنان.

وقال نصرالله في خطاب مباشر، أمام المشاركين في إحياء ذكرى عاشوراء، في وسط بيروت: "في الأيام القليلة الماضية سمعنا العديد من التصريحات والتهديدات تجاه لبنان، وهنا حسابنا معكم هو حساب آخر، وما حرب تموز ببعيدة".

وتابع: "لا تخطئوا مع لبنان ولا مع شعب لبنان، وإن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان، بعد التهديد باغتيال قادة المقاومة الفلسطينية في لبنان، لن يبقى من دون عقاب، ولن يبقى من دون أي رد".

وقال أمين عام حزب الله: "نحن سادة قرارنا ونحن شعب واجهنا على مدى 40 عاما الحصار والحروب والاغتيالات، وسنظل نتطلع إلى مستقبل واعد لشعب لبنان، ونحن نتطلع إلى لبنان القوي الحر العزيز القادر على حماية سيادته وكرامته، والقادر على استخراج ثروته الطبيعية، ونتطلع إلى لبنان القادر على منع أي يد من أن تمتد إلى ثرواته الطبيعية، كما قطع أي يد حاولت أن تمتد إلى أرضه وقراه ومدنه".

وعلى صعيد ملف الترسيم البحري أضاف نصرالله: "نحن في الأيام المقبلة، ننتظر ما ستأتي به الأجوبة على طلبات الدولة اللبنانية".

وتابع: "يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، ونحن في هذا الملف جادون لأقصى درجات الجدية".

وشدد بالقول: "على العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة، وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل إنه لا يقهر".

وأكد أمين عام حزب الله أن "فلسطين هي القضية المركزية، ونحن لا نتوقع من الأمريكيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة، ولكن نتوجه إلى من يدّعون العروبة، أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟".

وأضاف: "في عاشوراء الحسين نعتز بالشهداء والمقاومين في فلسطين، الذين دائما يقاتلون بصمود أسطوري، ونجدد التزامنا كما كنا نفعل منذ 40 عاما بهذه القضية المقدسة، ونجدد وقوفنا إلى جانب هذا الشعب المناضل".

وكان نصرالله هدد الشهر الماضي، بأنه في حال بدأ استخراج النفط والغاز من "كاريش" في أيلول/ سبتمبر "قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكل"، وأضاف أمين عام حزب الله: "وضعنا هدفا، وذاهبون إليه من دون أي تردد، وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه".

ورأى نصر الله أن "الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته، لذلك فإن المقاومة مضطرة إلى اتخاذ القرار".

وشدد في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية، على أن "الهدف هو أن يستخرج لبنان النفط والغاز، لأن هذا هو الطريق الوحيد لنجاته".