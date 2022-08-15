نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للشعبة الادبية والعلمية بالمؤشرات من موقع التنسيق tansik الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للشعبة الادبية والعلمية بالمؤشرات على موقع التنسيق ننقله و نستعرض مع حضراتكم الان، حيث بدأ الترقب يتزايد لحد كبير وذلك مع بدء الاستعداد على غلق موقع التنسيق الرسمي أمام الطلاب الراغبين على التقديم على المرحلة الاولي على ان من المتوقع على ان يبدأ على الفور موقع التنسيق يستقبل رغبات الطلاب المرحلة الثانية على شكل نستعرضه وننقله مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

تستعد وزارة التعليم العالي على بدء تحديد الحد الادني الخاص بتنسيق الجامعات المرحلة الثانية، حيث أشار مصدر رسمي داخل وزارة التعليم العالي على ان التسجيل على تلك المرحلة سيكون خلال 72 ساعة بعد الانتهاء من تسجيل المرحلة الأولى والمخطط على ان ينتهي مساء يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من اغسطس، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كل التفاصيل الواردة حول تلك المرحلة التي تتشابه إلى حد كبير مع تنسيق المرحلة الثانية الخاص بالعام الماضي الذي وصل الحد الادني فيه بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة الى 63%، على ان تشير تصريحات وزارة التعليم العالي على ان سيكون هناك مقاعد مخصصة لطلاب المرحلة الثانية فى شتى الكليات سواء فى كلية اداب او التحقيق او التربية او شتي المعاهد المصرية، على ان نستعرض ونتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل على تلك المرحلة بشكل مفصل

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية سيكون مفتوح كما حدث فى تنسيق المرحلة الأولي عبر موقع التنسيق الرسمي على ان تأتي خطوات التسجيل على تلك المرحلة على النحو التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى اختيار ايقونة تنسيق المرحلة الثانية نظام حديث ثانوية عامة

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم السري الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى النقر على ايقونة تسجيل بعد ادخال كل الرغبات

علماً على انه من المتوقع ان يتم فتح ابواب التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من اغلاق ابواب التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي المقرر على ان يتم غلقة اليوم الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من اغسطس، على ان نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التفاصيل المطروحة حول درجات حد ادني تلك المرحلة وكيفية التسجيل على تلك المرحلة اون لاين