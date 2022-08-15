نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كَم سعر الذهب اليوم في السعوديه بيع وشراء عيار 21 و22 و24 و18 بالريال والدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 ؟ هو التساؤل الذي يتصدر محركات البحث، حيث شهدت اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022 حالة ملحوظة من الاستقرار في قيمة سعرها، وقد ذكرت عدة مصادر انة من المتوقع ان تشهد الاسعار تغيرات خلال الفترة القادمة، هذا وفيما يلي نوضح لكم أخر ما وصلت الية الاسعار بتاريخ اليوم.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

كما ذكرنا انه شهدت كافة محركات البحث المحلية والعالمية تساؤل هام وهو كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21، وذلك بعد أن استقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية بالمملكة السعودية، لتكون الأسعار كالآتي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في السعودية: 208.22 ريال، وهو ما يعادل (55.52 دولار).

أما عن سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية فقد سجل: 190.87 ريال، أي ما يعادل (50.90 دولار).

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي: 182.19 ريال، أي ما يعادل (48.58 دولار).

و سعر جرام الذهب من عيار 18 سحل نحو: 155.16 ريال، (41.64 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في السعودية حوالي 121.46 ريال، (32.39 دولار).

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 للذهب المستعمل

كذلك استقر أيضاً سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 من الذهب المستعمل في الأسواق المحلية، وهي كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستعمل: من 185 حتى 190 ريالاً.

في حين أنه سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 مستعمل: من 180 حتى 185 ريالاً.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 مستعمل في المملكة: من 170 حتى 177 ريالاً.

وسعر جرام الذهب من عيار 18 مستعمل: من 140 حتى 150 ريالاً.

أما عن سعر الذهب بالدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي في المملكة فجاء على النحو التالي:

سجل سعر أونصة الذهب في المملكة السعودية للبيع: 6476 ريالاً، وهو ما يعادل (1727 دولاراً).

وسجل سعر أونصة الذهب في المملكة للشراء حوالي: 6480 ريالاً، ما يعادل (1728 دولاراً).

من الامور التي يهتم الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من التعرف عليها هي اسعار المعدن الاصفر، حيث يبحثون ويتسائلون بشكل يومي عن الاسعار المُحدثة وفقاً للتحديث اليومي الذي يتم نشرة من قِبل الجهات المختصة، ونحن اسرة موقع ثقفني الاخباري نتابع معكم مستجدات الاسعار ونقدم لكم التحديث اليومي للأسعار بشكل دوري فتابعونا لمعرفة المستجدات.