نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة النفاذ الوطني 1444.. مرفق الرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنصة الوطنية للأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية 1444، هي عبارة عن خدمات في صورة قروض يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال الجهات المتعاونة لأصحاب الحرف والمشاريع متناهية الصغر، حيث يرتبط تمويل الأسر المنتجة مع أحد أهداف البنك الاستراتيجية، فهو عبارة عن دعم مالي مسترد، ولا يتجاوز 50 ألف ريال سعودي، ويتم تقديمه عن طريق وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويلية من قبل بنك التنمية الاجتماعية، لتمويل المشاريع وأصحاب المهن والحرف من المواطنين والمواطنات، وفي السطور القادمة سوف نقدم رابط المنصة، وكيفية أو طريقة التسجيل، وسنتناول لمحة بسيطة عن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وشروط تمويل الأسر المنتجة.

المنصة الوطنية وشروط تمويل للأسر المنتجة

وتتلخص شروط التمويل للأسر المنتجة فيما يلي:

أولاً: إصدار وثيقة العمل الحر، أو شهادة الأسر المنتجة. بالإضافة إلى تحدبد نشاط المشروع، وذلك عن طريق رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة. والوثيقة يمكن استخراجها من خلال الرابط الخاص بالمنصة أيضا.

إصدار وثيقة العمل الحر، أو شهادة الأسر المنتجة. بالإضافة إلى تحدبد نشاط المشروع، وذلك عن طريق رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة. والوثيقة يمكن استخراجها من خلال الرابط الخاص بالمنصة أيضا. ثانياً: أن يكون النشاط معتمد في اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

أن يكون النشاط معتمد في اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. ثالثاً: أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 65 عاما.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 65 عاما. رابعاً: عدم تجاوز راتب طالب التمويل الشهري 10 آلاف ريال.

عدم تجاوز راتب طالب التمويل الشهري 10 آلاف ريال. خامساً: ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري.

خطوات التسجيل الإلكتروني في بنك التنمية الاجتماعية

ويمكن التسجيل الإلكتروني في بنك التنمية الاجتماعية من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد. ويقوم العميل بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم، وكلمة المرور المستخدمة في النفاذ الوطني الموحد. وبهذا يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات منتج التمويل للأسر المنتجة

وهناك العديد من المميزات لتمويل الأسر المنتجة، عبر المنصة الوطنية “النفاذ الوطني الموحد”، ونلخص أيضا هذه المميزات فيما يلي:

إن طريقة السداد للدفعات يكون بشكل شهري.

طول مدة التمويل، حيث تصل إلى 36 شهرا.

الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

المعايير المعتمدة لتصنيف الأسر المنتجة وتعريفها عن طريق المنصة الوطنية

إن المقصود بالأسرة المنتجة، هي الأسرة التي تتكون من فرد أو أكثر، وتقيم في سكن واحد بسبب صلة القرابة.

والمقصود أيضا بالإنتاج، هو مخرجات الأنشطة الوارده في الدليل الإجرائي، من مواد وأصناف عينية كانت أو خدمية ذات قيمة.

موقع ممارسة النشاط، والمقصود به المنزل، أو حاضنات الإنتاج، أو مساحات العمل المشتركة. أو موقع تم اعتماده من البنك.

تسجيل ممارسة النشاط في البنك، وألا يكون لديها سجلا تجاريا.

وبنك التنمية الاجتماعية، هو بنك تم تأسيسه عام 1971، برأس مال وصل إلى 5 مليون ريال سعودي. وسابقا كان يعرف باسم البنك السعودي للتسليف والادخار.