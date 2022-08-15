نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tansik تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الثانية 2022 بالحد الادني والدرجات من موقع التنسيق وزارة التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الثانية 2022 بدء حوله الترقب والبحث على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع قرب غلق ابواب تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الاولي والمخطط على ان ينتهي يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من اغسطس، على ان ننقل ونرصد أمام حضراتكم الان كل ماهو يتعلق حول تنسيق المرحلة الثانية الذي يترقبه عدد كبير من الطلاب الذي جاءت مجاميعهم أقل من الحد الادني الذي أشارت إليه وزارة التعليم العالي بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولي على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الثانية 2022

انتهت بشكل مؤخر وزارة التعليم العالي على استقبال عدد كبير من الطلاب والطالبات على تنسيق المرحلة الاولي والذي من المقرر على ان ينتهي اعمال تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق تلك المرحلة فى مساء يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من أغسطس، حيث أكدت وزارة التعليم العالي على ان تنسيق المرحلة الثانية سيتم البدء فى مباشرة بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى، اي من المؤشر على ان ينطلق تنسيق المرحلة الثانية فى الأسبوع المقبل وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي، على ان لم تحدد حتى الآن حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية وزارة التعليم العالي الا ان من المتوقع ان يصل الحد الادنى بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم ورياضة الى 62% حيث قد وصل الحد الادني العام الماضي فى تنسيق المرحلة الثانية الى تلك النسبة على ان من المتوقع ان يتشابه الحد الادني الخاص بتلك المرحلة بالعام الماضي لذا نتابع الان خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثانية فور ان يتم فتحه

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثانية بشكل وبصورة الكترونية وذلك على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة ايقونة تنسيق المرحلة الثانية لشهادة الثانوية العامة

البدء فى تسجيل تنسيق المرحلة الثانية وذلك فور ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها والبدء فى ادخال كلمة السر وادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة تسجيل فور ادخال كل الرغبات التي ترغب بالتسجيل عليها هذا العام

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي