نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل حالاً تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولي 2022 المفتوح من موقع التنسيق للقبول فى طب وهندسة واعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى 2022 لايزال حتى الآن مفتوح أمام عدد مهول من الطلاب والطالبات، حيث قد اعلنت وزارة التعليم العالي بشكل مؤخرا على درجات الحد الأدني الخاص بتنسيق المرحلة الأولى مع اعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الاول، عليه ننقل ونتابع امام حضراتكم الان بالخطوات كيفية التقديم على تلك المرحلة كذلك فى ظل استمرارية فتح امكانية استقبال طلبات الراغبين على تسجيل على تلك المرحلة حتى الآن

تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولى 2022

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى اعلنت وزارة التعليم العالي على فتح امكانية التسجيل عليه أمام الناجحين فى شهادة الثانوية العامة، حيث قد اعلنت وزارة التعليم العالي على ان الفترة المخصصة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى ستكون ما بين اليوم الحادي عشر من اغسطس حتى اليوم الخامس عشر من اغسطس، على ان يصل الحد الادني الخاص بتنسيق المرحلة الأولي الخاص بشعبة ادبي الى 64% بينما قد وصل الحد الادني الخاص بشعبة هندسة الى 83% فأكثر و89% بالنسبة لشعبة علوم، على ان يتم التاكيد على ان يتم التسجيل على تنسيق المرحلة الأولي وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على مدار الساعة وعند الثالثة عصراً فى المعامل، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال خطوات وطرق التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي

نتابع وننقل أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق التقديم على تنسيق المرحلة الأولي بشكل وبصورة الكترونية جاءت على النحو التالي:-

فى الخطوة الاولي:- فتح موقع التنسيق الرسمي

فى الخطوة الثانية:- البدء فى الدخول على ايقونة تنسيق الجامعة المرحلة الاولي

في الخطوة الثالثة:- ادخل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بادخال رقم الجلوس فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بإدخال كلمة السر فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- قم بالبدء على اختيار الرغبات وحددها مع مراعاة ان تكون الجامعة التي قمت باختيارها بالقرب من محيط مدينتك

فى الخطوة الاخيرة قم بالنقر على ايقونة تسجيل

علماً على انه من المخطط على ان يكون هو موعد غلق ابواب تسجيل تنسيق المرحلة الاولي فى مصر اليوم الموافق ميلادياً 15 اغسطس، على ان من المخطط على تبدأ وزارة التعليم العالي خطة اعلان درجات حد ادني تنسيق المرحلة الثانية استعداداً حتي يتم البدء على التسجيل على تلك المرحلة المقرر على ان يتم عليها التسجيل عبر موقع التنسيق بوابة الحكومة الرسمي