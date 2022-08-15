نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول بدءت ان تدخل محتل اهتمامات عشرات الالاف من الطلاب والطالبات، حيث من المقرر على ان تباشر فى الايام القليلة المقبلة وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي المخطط على ان يتم الاعلان عليها وذلك فور الانتهاء من أعمال رفع نتائج الطلاب مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

بدء العد التنازلي وذلك من أجل لكشف رسمياً عن نتائج الصف السادس الاعدادي، وذلك بعد عقدت وزارة التربية والتعليم العراقية اختبارات الدور الاول الخاصة باختبارات الصف السادس الاعدادي التي بدأت بداية من يوم 20 يوليو والتي عقدت حتى صباح اليوم التاسع من أغسطس الحالي، على ان يتم عقد حالياً جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات وذلك للاجل الاستعداد على إعلان ظهور نتائج الدور الاول والتي سيتم فتح بعدها على الفور امكانية تقديم طلب اعتراضات على نتائج الدور الاول، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان على غرار هذا الامر كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

سيتم اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات الكترونية جاءت على نحو الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي

تحديد الدور الاول

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تحديد المحافظة التابع إليها

النقر على ايقونة عرض الدرجات او استعلام حتي تكون بنجاح امامكم النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي

هذا ولم يتم حتى ساعتنا الحالية اعلان تحديد ميعاد محدد للإعلان والكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول التي من المخطط على ان تكون معلنة على الفور على شكل الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى

على مدار الساعة تستمر عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام الكتروني عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول والتي بامكانكم اجراء الاستعلام عليها وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك فور اعلان اعتماد ظهور تلك النتائج الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المقرر على ان يكون بعد الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح ورصد الدرجات