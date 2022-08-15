عاجل- انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأفغانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن الانفجار أسفر عن وقوع العديد من الإصابات، دون ورود مزيد من التفاصيل حتى الآن.
ويأتى الانفجار بعد أيام قليلة فقط من عملية إرهابية نفذها تنظيم داعش الإرهابى فى كابول، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 18 آخرين.
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