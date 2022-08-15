الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بـ الخليل والقدس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت حارة الجعبرى شمال شرق الحرم الإبراهيمى بالبلدة القديمة فى مدينة الخليل، واعتقلت فلسطينيين اثنين عقب دهم وتفتيش منزليهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابًا من منطقة باب العامود فى البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى أحد مراكزها فى المدينة.
وفى السياق، اعتدت مجموعة المستوطنين بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، على المشاركين فى وقفة احتجاجية دعت لها بلدية بيت ليد شرق طولكرم، احتجاجا على قيام مستوطنين بنصب خيام وبيوت متنقلة فوق أراضى "أبو لوقا" المحاذية لمستوطنة "عناب".
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