روسيا توقع عقودًا تتخطى الـ16 مليار دولار لتصدير أسلحة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس شركة روستيخ الروسية، سيرجى تشيميزوف، اليوم الإثنين، عن قيمة العقود وصفقات الأسلحة التى وقعتها روسيا مع عملاء أجانب خلال العام الجارى 2022، والتى بلغت أكثر من 16 مليار دولار.





ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال تشيميزوف خلال الجلسة العامة لمنتدى الجيش 2022، الذى انطلق اليوم، إن "شركة روستيخ وقعت عقودًا تزيد على تريليون روبل، ما يعادل 16.3 مليار دولار، مع عملاء أجانب".

وأوضح رئيس شركة الأسلحة الروسية، أنه "على الرغم من الرغبة المستمرة للدول الغربية فى عزل روسيا، تواصل روستيخ العمل بفعالية فى مجال التعاون العسكرى التقنى، حيث يشكل هذا الرقم مستوى أعلى من بعض النتائج التى تم تحقيقها فى السنوات العشر الماضية".

ولفت تشيميزوف إلى أن روستيخ تمتلك محفظة مستقرة من الطلبات، تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات روبل.

وأطلقت روسيا فعاليات منتدى الجيش 2022 العسكرى التقنى الدولى، فى ضواحى العاصمة موسكو، اليوم الإثنين، حيث تستمر أنشطته حتى الـ 21 من أغسطس الجارى.