العالم اليوم - بوتن يتفاخر بالسلاح الروسي ويعلن الاستعداد لتسليح "الحلفاء"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 04:18 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الاثنين، إن بلاده تقدر علاقاتها مع دول في أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، وإنها مستعدة لتزويد حلفائها بأسلحة حديثة.

وتفاخر بوتن خلال كلمة ألقاها في معرض أسلحة بالقرب من موسكو، بقدرات الأسلحة الروسية المتطورة، والإعلان عن استعدادها لتقديم تكنولوجيا التسليح إلى الدول التي تتفق مع سياساتها.

ونقلت رويترز عن الرئيس الروسي قوله في حفل افتتاح منتدى "الجيش-2022" قرب موسكو"(نحن) مستعدون لأن نقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة، من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة".

وأضاف "كلها تقريبا استُخدمت أكثر من مرة في عمليات قتالية حقيقية".

وكان الرئيس الروسي يتحدث بعد قرابة ستة أشهر من بداية العملية الروسية في أوكرانيا.