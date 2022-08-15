نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكم” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي علوم|| الحد الادني للقبول بكليات المرحلة الاولي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي علوم في الآونة الأخيرة من قبل أولياء الأمور، والطلاب في، وذلك من أجل معرفة الكلية التي يلتحق بها الطالب خلال الفترة القادمة بما يخص طلبة، وطالبات الصف الثالث الثانوي العام لعام 2022، لهذا الأمر سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال موقعنا هذا موقع ثقفني تابعوا معنا.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي علوم

نوضح لكم من خلال هذه الفقرة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي علوم لعام 2022، وتتمثل في النحو التالي:

الحد الأدنى لكلية الطب من المتوقع أن يكون 92,1%.

الحد الأدنى لكلية الصيدلة من المتوقع أن يكون 89,2%.

الحد الأدنى لكلية طب الأسنان من المتوقع أن يكون 91,2%.

الحد الأدنى لكلية الطب البيطري من المتوقع أن يكون 83,7%.

الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي من المتوقع أن يكون 90,4%.

الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من المتوقع أن يكون 82,4%.

الحد الأدنى لكلية الإعلام من المتوقع أن يكون 85,4%.

الحد الأدنى لكلية الألسن من المتوقع أن يكون 82%.

الحد الأدنى لكلية علوم من المتوقع أن يكون 86,3%.

كما صرح السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى الخاص بالتسجيل في تنسيق الثانوية العامة شعبة علمي علوم وصل إلى 89,2% وذلك في الوقت الذي وصل فيه الحد الأدني لشعبة علمي رياضة إلى 83,17% ،أما بالنسبة للحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى القسم الأدبي وصل إلى 64,4%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة

تم الإعلان من قبل الدكتور طارق شوقي عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022، حيث صرح أنه لم يختلف كثيرًا عن العام الماضي، وذلك مع تقارب نسب النجاح مؤكد أن هناك عدد كبير من الكليات يستطيعون الطلاب التقدم إليها سواء كانت كليات خاصة، أو حكومية، كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يوجد عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي معتمدة، وموثوق منها تم توفيرها في عدة محافظات لكي يتقدمون الطلاب إليها، كما يوجد أيضًا معاهد معتمدة متعارف عليها لجميع الطلاب بعد التخرج.

مؤخرا اعلن السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى الخاص بالتسجيل في تنسيق الثانوية العامة شعبة علمي علوم وصل إلى 89,2% وذلك في الوقت الذي وصل فيه الحد الأدني لشعبة علمي رياضة إلى 83,17% ،أما بالنسبة للحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى القسم الأدبي وصل إلى 64,4%، تابعونا نوافيكم بكل جديد عن تنسيقات الثانوية العامة 2022.