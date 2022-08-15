نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 وأخر المستجدات عن نسب النجاح ورابط الاستعلام epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول وتعد مرحلة الصف الثالث المتوسط واحدة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الشخص وذلك لأن هذه المرحلة تتحكم في نسبة كبيرة من تفوق الشخص في المراحل التعليمية القادمة، ويتسأل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط.

موقع استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

يستطيع الآن الطلاب أن يتعرفوا على نتائجهم في الصف الثالث المتوسط وكذلك بالنسبة لأولياء الأمور الذين يرغبون في التعرف على نتائج أبنائهم وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية حيث أن المسؤولين في الإدارات التعليمية المختلفة قد أفادوا بأن نتائج الطلاب سيتم رفعها على موقع وزارة التربية العراقية وهو ما حدث بالفعل.

ويتمكن الشخص من معرفة نتيجة الطالب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول من خلال بيانات الطالب مثل اسمه ورقمه الامتحاني ورقم الهوية الوطنية الخاصة به، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أشارت إلى أن نسبة نجاح الطلاب في الصف الثالث المتوسط لهذا العام كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة حيث وصلت نسبة نجاح الطلاب في هذه السنة إلى 72 %، وحرصت وزارة التربية والتعليم في العراق على إصدار القرارات المختلفة التي ساهمت في خروج امتحانات الصف الثالث المتوسط بشكل لائق.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط

أولا: في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانيا: ومن ثم يقوم الشخص بتسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر ويتمكن المستخدم من إنشاء حساب ولي الأمر على هذا الموقع وبعد ذلك.

ثالثا: ثم يقوم المستخدم بالضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط وبعد ذلك ومن ثم فإن المستخدم يقوم بإدخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

رابعا: وفي الأخير يتم الضغط على خيار الاستعلام من أجل التعرف على حالة الطالب إذا ما كان ناجح أو راسب والتعرف على درجاته في مختلف المواد ومجموعه الكلي.

بعد الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول للفصل الدراسي الثاني بدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور عن الاستعلام عن موقع استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 حيث ان منصة وزارة التربية العراقية هي المسئولة عن نشر النتائج لجميع الطلاب ولكن عن طريق الاستخراج الإلكتروني بالاسم ورقم المقعد الامتحاني.

إن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني قد ظهرت منذ مدة طويلة، وبدأ بعض الطلاب الذين يجدون أنهم مظلومين في نتائجهم أن يبدأوا في تقديم اعتراضاات على نتائج الثالث المتوسط، ومن الجدير بالذكر أنهم بإمكانهم الإطلاع على النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية ويستعلمون عنها بالرقم الامتحاني.