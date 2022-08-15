نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم 2022|| الحد الادني للقبول بكليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تساءل العديد من الطلاب الذين لم يلحقوا من تنسيق المرحلة الأولى عن معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم لعام 2022 حيث العديد من طلاب، وطالبات شعبة علمي علوم يطمحون في الالتحاق بكليات الطب، والصيدلة لكن مجموع النجاح لا يلحقهم بتنسيق المرحلة الأولى الذي يحتوي على كليات القمة، لذلك سوف نقدم من خلال موقع ثقفني مؤشر التنسيق المرحلة التانية 2022 لطلاب شعبة علمي علوم تابعوا معنا.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم
وفقا لنسب نجاح الثانوية العامة لعام 2022 بكل الشعب العلمية بالأعوام الماضية حددت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، وكذلك أيضًا عدد الأماكن الشاغرة بالكليات، حيث تتقارب مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية بالعام الماضي، وذلك نتيجة تقارب نسب النجاح للطلاب في العام السابق، حيث تشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمى علوم إلى بشرى للطلاب الذين قد فاتهم تنسيق المرحلة الأولى هذا العام، وذلك لأن كليات الصيدلة، والطب البيطري، والعلوم كانت من ضمن تنسيقات المرحلة الثانية العام الماضي، والذي كان يتقارب نجاحه بشكل كبير مع هذا العام.
موعد تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم 2022
بعد أن تم الإطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم 2022 يجب على الطلاب معرفة أن موقع التنسيق الإلكتروني سوف يفتح من أجل تسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية بكافة الشعب العلمية، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى مباشرة، حيث تشمل كل مرحلة من التنسيق خمس أيام من أجل تسجيل رغبات الطلاب، ثم بعدها يغلق الموقع لمدة ثلاثة أيام، وتعلن نتيجة التنسيق للمرحلة التي تليها، ثم تعلن المرحلة التي تليها، وهكذا بجميع مراحل التنسيق الثلاثة.
خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني
على الطلاب التركيز جيدًا على الكلية الذين يريدون الالتحاق بها مع مراعاة الموقع الجغرافي، وذلك للحد من اغتراب الطلاب، وفيما يلي سوف نوضح لكم تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني كما يلي:
- القيام بتسجيل الدخول المباشر إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
- ثم الضغط على تسجيل الرغبات بعد أن يتم اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.
- تسجيل رقم الجلوس، والرقم السري، والرقم التأكيدي للانتقال إلى قائمة تسجيل الرغبات.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها كالاسم، ومجموع المواد، والمجموع الكلى للدرجات.
- أما في حالة وجود خطأ على الطالب الاتصال برقم 19486.
- بعد ذلك يتم تسجيل الرغبات في الـ 75 رغبة الفارغة الجدول الذي سوف يظهر أمام الطالب.
- بعد الإنتهاء من عملية تسجيل الرغبات يمكنك طباعته، والاحتفاظ به إلى أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الخاصة بك.
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