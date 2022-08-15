نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022.. رابط الاستعلام عن الترقيات الجديدة للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت في الآونة الأخيرة رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين 2022 نسب مشاهدة عالية عبر المواقع الإلكترونية، وذلك منذ أن تم الإعلان بالموافقة من وزارة التربية والتعليم الفني على رقمنة عمليات الترقي لأعضاء هيئة التدريس، وسنعرض لكم كيفية تسجيل بيانات الراغبين في الترقي من خلال رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين، وآخر موعد غلق باب التقديم، وشروط الحصول على الترقية، وذلك تبعًا عن وزارة التربية والتعليم الفني من خلال موقعنا هذا موقع ثقفني.

رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين 2022

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، وهي كالتالي:

استخدام آليات الرقمنة بعمليات الترقي عبر رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين الذي تم اعتماده على نظام إحراز النقاط بتقييم مكونات ملف الترقي مع استيفاء ذلك إلكترونياً لكي يكون ذلك النواة الأولى في التحويل الرقمي.

كما أكد أن الموقع الالكتروني موقع الرسمي وهو الخاص بتسجيل بيانات المعلمين المستوفين لكافة الشروط الخاصة بالترقي.

كما أكدت الأكاديمية بترقي المعلمين أن هناك أكثر من 70,000 معلم تم ترشيحه للترقي لعام 2021-2022 كما يمكنهم الحصول على شهادة الصلاحية لكل يتوفر لهم الترقي من معلم إلى معلم أول، ومن معلم أول إلى معلم خبير.

طريقة تسجيل البيانات للراغبين في الترقي بوزارة التربية والتعليم

بإمكان المعلمين المستوفين لكافة شروط الترقي بجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الإلكتروني من أجل الحصول على شهادة الصلاحية وفقًا لاتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول عبر منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال هذا الرابط.

ثم بعد ذلك اختيار ايقونة تدريب المعلم عن بعد، والضغط على كلمة الترقي.

بعدها يتم تسجيل بيانات المعلم الذي يرغب في الترقي بالتفصيل.

إدخال كود المعلم، ثم يتم اختيار حجز دورة جديدة للتدريب، والاختبار، حيث يكون الاختبار مكون من أربعة أسئلة.

بعد الانتهاء من تلك هذه الخطوات تظهر أفاده بالتدريب للمعلم.

كما صرحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على المعلم الذي يرغب في الترقي أن يتوافق مع هذه الشروط:

أن يكون قد أتم على الأقل خمس سنوات بممارسة العمل الفعلي بالوظيفة مباشرة من وظائف المعلمين.

أن يكون على رأس العمل بالفعل، كما يجب أن يكون حاصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في عامين سابقين.

مؤخرا تم الإعلان بالموافقة من وزارة التربية والتعليم الفني على رقمنة عمليات الترقي لأعضاء هيئة التدريس، وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة كيفية تسجيل بيانات الراغبين في الترقي من خلال رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين، وآخر موعد غلق باب التقديم، وشروط الحصول على الترقية، وذلك تبعًا عن وزارة التربية والتعليم الفني من خلال موقعنا هذا موقع ثقفني.