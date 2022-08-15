نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول فصل دراسي ثاني بالعراق عبر موقع epedu.gov.iq في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد انتهاء امتحان الصف السادس الاعدادي 2022 يتم التساؤل من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استعلام نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول، حيث من المنتظر خلال الساعات القادمة أن يتم الإعلان إلكترونينا عن ظهور النتيجة، مما يسمح لجميع الطلاب بالاستعلام الإلكتروني عنها باستخدام رقم المقعد الامتحاني بسهولة دون الحاجة لزيارة المؤسسات التعليمية أو المدرسة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة، ولكن لا داعي للقلق حيث أوضحت وزارة التربية العراقية ارتفاع معدل النجاح خلال ذلك العام لذلك الصف الدراسي بجميع الولايات العراقية.
رابط استعلام نتائج الصف السادس الاعدادي 2022
بمجرد الإعلان رسميا عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 عل المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية يسمح لجميع الطلاب والطالبات بالاستعلام الإلكتروني باستخدام رقم المقعد الامتحاني فلا داعي للقلق من ظهور النتيجة، ولقد أوضحت وزارة التربية العراقية من خلال بيانها الأخير أن معدلات النجاح لذلك الفصل الدراسي مرتفعة بالمقارنة مع باقي الصفوف الدراسية الأخرى، وذلك على مستوى جميع المحافظات والولايات العراقية.
ومن الجدير بالذكر اهتمام الوزارة بتوفير نتائج الامتحانات إلكترونيا لتخفيف العبء من على الطالب وولي الأمر، حيث يمكن الآن التعرف على النتيجة تفصيلا بجميع الدرجات لكل مادة دراسية وإمكانية الطباعة بسهولة من خلال المنصة دون الحاجة لزيارة المدرسة التي يتبع لها الطالب أو أي إدارة تعليمية أخرى.
طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022
يمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الاعدادي بجميع الولايات العراقية من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية، ويمكننا توضيح تلك الخطوات من خلال الآتي:
- يلزم البحث عن “موقع وزارة التربية العراقية” في الخطوة الأولى بعد التأكد من اتصالك بشبكة الإنترنت.
- وبعد ذلك تقوم بالدخول على أيقونة “نتائج السادس الاعدادي”.
- وسيطلب منك الموقع حينها إدخال بعض البيانات الخاصة بالطالب وهي (اسم المحافظة – رقم المقعد الامتحاني – اسم المدرسة).
- وبعدها قم بالضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وستظهر لك النتيجة للطالب أو الطالبة تفصيليا بما فيها المجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني ودرجة كل مادة دراسية على حدى، كما يتيح الموقع إمكانية طباعة النتيجة للحصول على نسخة ورقية منها.
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