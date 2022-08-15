نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال” رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الساعات القليلة الماضية ازدادت معدلات البحث عن رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2022، حيث ارتفعت نسبة الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ، وذلك رغبة منهم في معرفة الموعد المحدد لظهور نتيجة التوجيهي 2022 حيث قد تم الانتهاء من عملية تصحيح كافة أوراق الطلاب ومراجعتها بشكل جيد ودقيق ورصد جميع درجات كل طالب، لذلك سوف نتابع معا رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2022 لكي يتمكن جميع طلبة هذه في كافة المحافظات من معرفة النتائج الخاصة بهم الكترونيا بكل سهولة ويسر.

تعرف على رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2022

إن الحصول على نتيجة الثانوية العامة الآن واحد من أكثر الأمور البسيطة وذلك على عكس ما كان يحدث سابقا، حيث يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالأردن ، فقد أصبح بإمكان كل طالب الحصول على الدرجات الخاصة به من خلال هذا الرابط، وسوف يتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم بالأردن، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء أوائل الجمهورية الذين حصلوا على الدرجات النهائية في هذه المرحلة لعام 2022.

التربية والتعليم الموعد المحدد لظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2022

قد صرحت وزارة التربية والتعليم بالأردن في خلال الساعات القليلة الماضية أن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 سوف يكون يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالأردن، ولكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة درجات هذا العام يجب عليهم إتباع هذه الخطوات:

أولا: يجب على كل طالب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالأردن .

ثانيا: بعد إتمام تسجيل الدخول على موقع الوزارة قم بتحديد نتيجة التوجيهي.

ثالثا: يقوم كل طالب بتحديد نوع الشعبة أو الفرع الذي يتبعه سواء كان ( علوم – أدب- فن).

رابعا: يتعين على كل طالب كتابة اسمه ثلاث مرات متتالية ، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص به.

خامسا: بعد الانتهاء من كتابة البيانات بشكل صحيح يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة.

مؤخرا تم الانتهاء من عملية تصحيح كافة أوراق الطلاب ومراجعتها بشكل جيد ودقيق ورصد جميع درجات كل طالب، لذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرات السابقة رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2022 لكي يتمكن جميع طلبة هذه في كافة المحافظات من معرفة النتائج الخاصة بهم الكترونيا بكل سهولة ويسر.