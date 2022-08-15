بدءًا من أكتوبر.. ألمانيا ترفع رسوم الغاز على العائلات والشركات الخاصة

وبحسب التقرير الألمانى، قال ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية خلال إفادة صحفية، إنه لا يزال غامضًا حاليًا ما إذا كان هذا المبلغ سيخضع بشكل إضافى لضريبة القيمة المضافة، ما يعنى احتمالية زيادة السعر إلى أكثر من ذلك.
وأضاف ممثل الوزارة الألمانية، أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، يعتزم إصدار تصريح خاص بشأن ضريبة الغاز خلال اليوم.
ومن جانبها، أوضحت مارتينا هوفمان، النائبة الأولى للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن "الحكومة ترى أن ضريبة الغاز قد تكون عبئًا ثقيلاً على الألمان"، مضيفة: "لقد تحدث المستشار بالفعل عن هذا عدة مرات، وأوضح أنه إلى جانب هذه الرسوم، فإن الدولة ستقدم تسهيلات ومساعدات بحلول الأول من أكتوبر".
ولم ترد برلين على مفوضية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل على استفسار بشأن هذه الزيادة فى أسعار الغاز.
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