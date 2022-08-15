روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم التدخل فى تحقيقات الدول الأخرى

جدة - نرمين السيد - وكتبت زاخاروفا - على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"، اليوم الإثنين، "بما أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لا يتدخلان فى التحقيقات الأمريكية، فعليهما أيضا الامتناع عن التدخل فى التحقيقات التى يتم إجراؤها فى الدول الأخرى ذات السيادة"،

جاء ذلك تعليقا على تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التى قالت فيها "إن البيت الأبيض لا يتدخل فى الموقف المتعلق بتفتيشات ملكية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والتحقيقات المتعلقة بهذا الشأن".

وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولايات المتحدة قد قاموا بتفتيش منزل ترامب فى ولاية فلوريدا، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه تم التحفظ على 11 مجموعة من الوثائق السرية، وأفادت مذكرة تم الكشف عنها للجمهور أن التفتيش كان متعلقا بالتحقيق فى سوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية.