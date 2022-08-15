مغربى يقطع رأس والده ويتجول بها فى شوارع فرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو"، فإن الابن البالغ من العمر 25 عامًا، أقدم أمس الأحد على قطع رأس والده البالغ من العمر 60 عامًا، مستخدمًا سكين المطبخ فى ذلك.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فقد اكتشفت الشرطة جثة مقطوعة الرأس فى موقف سيارات حوالى الساعة الثانية صباحًا يوم أمس الأحد، إلى أن تم رصد رجل يتجول فى شوارع مدينة ليون، وهو يحمل رأسًا فى يده وسكينًا فى الأخرى.
وتمكنت قوات الأمن الفرنسية من القبض على الجانى الذى حاول طعنهم، وهو يصرخ "الله أكبر".
وذكرت التقارير الفرنسية أن مرتكب الجريمة يخضع بالأساس للمتابعة بسبب اتهامه بعدة تهم، بينها خرق القانون العام، والنزاعات العائلية على خلفية الكحول والمخدرات.
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