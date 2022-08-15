العالم اليوم - سوريا.. التحالف الدولي يعلن تعرض قاعدة التنف لهجوم

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. التحالف الدولي يعلن تعرض قاعدة التنف لهجوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 03:21 مساءً - أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الاثنين، رده على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سوريا.

وقال التحالف، الذي أنشئ لمواجهة تنظيم داعش، في بيان إن قواته "ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط ثكنة التنف" عند حوالى الساعة السادسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما تم تفجير مسيرة أخرى داخل "مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل معارض مدعوم أميركياً وينشط في منطقة التنف.

وأكد البيان "لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه".

وأدان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان، العمل واصفا إياه بـ"العدائي".

ولم يوجه التحالف الدولي اتهامات لأي جهة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقد أحبط التحالف في مرات سابقة هجمات، بينها بطائرات مسيرة، على قاعدة التنف، التي أنشئت في العام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد - دمشق.

وبالإضافة إلى قاعدة التنف، تنتشر قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في قواعد عدة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.