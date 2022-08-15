ارتفاع ضحايا انفجار أرمينيا إلى 67

ارتفاع ضحايا انفجار أرمينيا إلى 67ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مركز تسوق في العاصمة الأرمينية يريفان إلى 6 قتلى وإصابة 61 اخرين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ناطق باسم وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا قوله إنه وفقاً لأحدث الإحصائيات الواردة فإن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 61 آخرون جراء الانفجار الذي وقع أمس في مستودع لمواد الألعاب النارية بمركز سورمالو للتسوق في يريفان.

واشار إلى أن فرق الإطفاء التابعة للوزارة لاتزال تكافح لإخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل شخص وإصابة 26 آخرين.