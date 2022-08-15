نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات واتساب الجديدة2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل بعض مستخدمي الهواتف عن مميزات واتساب الجديدة التي يمكن أن يطرحها التطبيق لهم حيث يعتبر من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى استخداما حاليا، أضاف مطورو الواتساب ميزة تسمح للمستخدمين بنقل رسائل وبيانات التطبيق بكل سهولة بين أجهزة المحمول الاندرويد، تابعونا لمعرفة المزيد عنه.

مميزات واتساب الجديدة

يقوم مطورو الواتساب بتطوير التطبيق و مواكبة التحديثات التي منها مايلي :

تحديد مجموعة من الأشخاص ووضعهم في المفضلة حتي يمكنهم مشاهدة صور ملفه الشخصي.

يمكن بعد رؤية صورة الملف الشخصي ،تفعيل التدمير التلقائى لها.

يمكن للآخرين مشاهدة الفيديو و الصورة مرة واحدة فقط.

توجد سرعات مختلفة يمكن استخدامها وقت تشغيل المقاطع الصوتية المستقبلة من الآخرين، مما يؤدي إلى تقليل وقت الرسائل الطويلة، وتكون السرعات هي 1x,1.5x,2x.

وجود قائمة جديدة تسمح بوضع كل جهات الاتصال المحظورة بها، ويتم إرسال إشعار لك عند اتصال رقم محظور.

من التحديثات المقررة إضافتها إرسال للمستخدم إشعار عند قيام أى جهة اتصال بالتواصل معه عن طريق عمل اسكرين شوت.

تم إضافة ميزة الملصقات للتطبيق التي يمكن استخدمها لتدعيم التواصل الاجتماعي بمجموعة من الرموز المتعددة.

حظر أي مجموعة أو شخص من خلال ميزة جديدة، والاحتفاظ بالمحادثات التي تمت بينهما.

يمكن للمستخدم حذف أي رسالة يقوم بإرسالها للآخر و قبل رؤية المستقبل لها قبل مرور ٧ دقائق على إرسالها.

تحديث تطبيق واتساب 2022

يتوفر بالواتساب ميزة التحديث المستمر بذلك يتفادى كل نقاط اختراق الهاكر للتطبيق وتسريب المعلومات الخاصة بالمستخدم، و إليكم ميزة تحديث تطبيق الواتساب:

توافر به ميزة الملصقات التي توافر منها رموز متعددة حيث تستخدم لتقوية التواصل الاجتماعي بين الأفراد.

تعد خاصية تفعيل لاختفاء الذاتي التي تعمل على إخفاء الرسائل بعد مرور أسبوع على إرسالها تقريبا.

إمكانية حجب الصوت في الفيديوهات قبل إرسالها.

تلوين الرسالة الصوتية التي استقبلها المستخدم باللون الأزرق، والتي لم يستقبلها بالللون الأخضر.

ها نحن نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن مميزات واتساب الجديدة، كما ذكرنا لكم التحديثاتالمضافة للتطبيق و كيفية التعامل معها، ونتمنى أن نكون قد أفادناكم بالمزيد عن المعلومات.