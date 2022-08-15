الطريقة الصحيحة لتجفيف التين بدون شمس في المنزل

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عمر شويل - جدة لكثير منا يتسأل عن الطريقة الصحيحة لتجفيف التين بدون شمس، وذلك بتحويله من فاكهة طازجة إلى فاكهة مجففة شهية، لاستخدامه في غير مواسمه في أصناف متنوعة ومتعددة من الحلويات على اختلاف أشكالها الجذابة وطعمها اللذيذ، كما يزداد استخدامه في وقت الصوم في شهر رمضان، وإليكم طريقة تجفيفه بالتفصيل.

الطريقة الصحيحة لتجفيف التين

اليوم سنتناول الطريقة الصحيحة لتجفيف التين بدون شمس، بالاستعانة بأكثر من طريقة لتجفيف التين تستخدمها ربات المنازل، ويعتمدها أصحاب المطاعم وبعض صانعي الحلوى، للاستفادة منه على مدار العام واستهلاكه بصورة شهية لإعطاء أفضل طعم لا يقاوم، وحفظه لأطول فترة ممكنة.

الفوائد الصحية للتين المجفف

بشكل عام هنالك الكثير من الفوائد الصحية والقيمة للفواكه، ولكن سنتعرف اليوم على أفضل فاكهة التي تعتمد الطريقة الصحيحة في التجفيف بدون شمس، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية للإنسان وهي كالتالي:

يعمل على المحافظة على صحة العظام، ويوفر الكالسيوم للجسم الذي يحتاجه يومياً.

يحتوي على الألياف، بدورها تعمل على تعزيز شعور الشبع لدى جسم الإنسان وبالتالي المساعدة في خسارة الوزن.

مضادات الأكسدة تتوفر فيه بصورة ممتازة، وبذلك يؤمن شعر وبشرة وصحة جيدة.

يتكون من الزنك والحديد، اللذان يعملان على التقليل من كمية التساقط للشعر.

يعمل على الوقاية من الجلطات التي ممكن أن تصيب الجسم، ويمتع القلب بصحة جيدة.

يحمي عضلات الجسم والأعصاب من التلف المبكر.

الطرق الصحيحة لتجفيف التين

تتنوع الطرق لتجفيف التين بدون شمس، ولكن في مقالنا هذا سنتعرفعلى أفضل الطرق الصحيحة والتي تدوم لفترات أطول وهي:

طريقة تجفيف التين بالفرن

هيا نتعرف معاً إلى أول طريقة صحيحة لتجفيف التين وهي طريقة الفرن السهلة والسلسة، يجب عليكِ إتباع التالي:

أولاً: قومي بغسل التين في وعاء كافٍ من الماء، وتخلصي من الثمرات التالفة.

ثانياً: ضعي فوطة من القماش ثم ضعي فوقها حبات التين وجففيها بشكل مناسب بهدوء.

ثالثاً: قطعي حبات التين إلى أنصاف متساوية، وغلفي صينية الفرن بورق الزبدة، وضعي حبات التين عليها.

رابعاً: نراعي أن يكون الفرن مسخن على درجة حرارة مناسبة ( 6٠ مئوية) حتى لا يحترق أو يفسد التين.

خامساً: نضع صينية التين في الفرن مدة ٦ساعات لا أقل، على أن يكون الباب الأخير للفرن مفتوحاً، ليجف التين بشكل أسرع.

سادساً: من حين لأخر نقوم بتقليب حبات التين حتى لا تجف عن الحد المطلوب، مع الحفاظ على لونها.

سابعاً: نعمل على إخراج الصينية من الفرن، ونتركها حتى تبرد حبات التين.

وأخيرا نجهز علب محكمة الإغلاق، نضع التين فيها ثم إلى الثلاجة، ونستخدمها وقت الحاجة.

2- طريقة تجفيف التين بواسطة الميكروييف

تعد طريقة تجفيف التين بواسطة الميكروييف، أسهل وأسرع من طريقة الفرن، ويمكنك إتباع الخطوات الآتية:

حيث يتم غسل فاكهة التين وتجفيفها، ثم تقطيعها إلى أنصاف مناسبة، ونضعها في صينية مناسبة وندخلها الميكروييف مدة( 10دقائق).

بعد انتهاء المدة نخرج الصينية ونقلي التين جيداً و ونعيدها ل الميكروييف مدة (٥ دقائق) مرة أخرى، بعد ذلك نتركها تبرد ونجهز علب محكمة الإغلاق ونضعها فالثلاجة لوقت الاستخدام.

وفي نهاية مقالنا لليوم وفرنا لكم الطريقة الصحيحة لتجفيف التين بدون شمس، كما شرحنا أهم فوائد التين الصحية لجسم الإنسان، وبينا طريقة تجفيف التين بالفرن، وطريقة تجفيف التين بالميكروييف، التي يمكنكم الاستفادة منها لإطالة صلاحية التين.