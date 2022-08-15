نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين والمقيمين قرض بدون كفيل بقسط شهري بسيط متاح إعادته ميسر جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل نقدي من بنك الإمارات دبي الوطني بالمملكة العربية السعودية، أحد المنتجات الإسلامية المقدمة بصورة سهلة ذات مرونة عالية في السداد تشمل السعوديين والمقيمين، يعد بنك الإمارات أحد الجهات التمويلية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي مرخص بممارسة الأعمال المصرفية والقروض بأنواعها، يتبع البنك أحكام الشريعة الإسلامية بعقوق متفق عليها مع العملاء مضمونة وفق شروط ومعايير البنك المركزي السعودي، لذلك يكون الحق للعميل في إلغاء القرض في خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ العقد، وذلك بخطاب مكتوب موجه إلى البنك، هذا بالإضافة إلى إمكانية السداد المبكر مع دفع كلفة الأجل المطلوبة وذلك حسب ضوابط سمة.

تمويل إسلامي بدون كفيل بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم البنك منتجات القروض الشخصية بأكثر من منتج منها قرض بدون كفيل (بتحويل الدخل على البنك)، ونوع آخر تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل يختلف في نسب المعدل السنوي وأيضاً فترة السداد والتي تكون من سنة وحتى خمس سنوات بأقساط تحدد وفق عدة معايير، كما يتيح البنك إعادة التمويل بعد سداد نسبة 20% من قيمة القرض الحالي، مع إمكانية تحويل رصيد التمويل الشخصي من بنوك أخرى، ومن أهم المزايا أنه يتنازل عن سداد الدين في حالة إن أٌصيب العميل بعجز دائم أو الوفاة لا سمح الله (تأمين تكافلي مجاني)، خيارات متعددة في طرق السداد (تحويل الراتب – أمر مستديم- الإيداع النقدي – عبر نظام سريع).

شروط قرض شخصي بنك الإمارات دبي الوطني

يشترط في هذا القرض بدون كفيل تحويل راتب العميل على البنك.

فتح حساب جاري في البنك.

لا تقل قيمة القرض عن 20 ألف ريال وحتى 3 مليون كحد أقصى.

إصدار سند أمر الطرف الأول أن لا ينفذ إلا عند الاستحقاق.

يتم فرض رسوم تأخير في حالة تأخير السداد لمدة 11 يوماً بقيمة 150 ريال.

لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل

تعبئة نموذج استمارة تمويل بالبيانات والمعلومات الشخصية عبر رابط بنك الإمارات دبي الوطني وسوف يتولى فريق المبيعات ببقية الإجراءات والتواصل معك، لمزيد من المعلومات الاتصال على رقم 8007547777 من داخل المملكة وعلى رقم 00966112825566 من خارج السعودية.