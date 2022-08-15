نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المدارس في السعودية 1444 رسميًا بعد تعديل التقويم الدراسي 2023 وفقًا لوزارة التعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة عودة المدارس في السعودية 1444 حيث أوضحت وزارة التعليم السعودية متى تبدأ الدراسة لهذا العام 2022 – 2023، بالإضافة إلى متى عودة الطلاب ١٤٤٤ والإداريين أيضًا في كافة المدارس في المملكة العربية السعودية، ومن المشار إليه أنه لم يتبقى سوى القليل على بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٤/٢٠٢٢، لذلك يتفقد الكثير من المواطنين وأولياء الأمور معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالعام الجديد، بالإضافة إلى معرفة الضوابط الاحترازية في ظل تخوفات عودة انتشار فيروس كورونا.
عودة المدارس في السعودية 1444
أعلنت وزارة التعليم في الدولة السعودية أن الطلاب سوف تبدأ الدراسة في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر ١٤٤٤ه، الموافق اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، بجانب الإعلان عن موعد عودة الاداريين أيضًا في اليوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٢٢م، الموافق الرابع والعشرين من شهر محرم ١٤٤٤ه.
كم يتبقى على عودة المدارس 1444
أوشكت الإجازة الصيفية للمدارس على الانتهاء، وقرب عودة المدارس السعودية لعام ١٤٤٤/٢٠٢٢، كما هو مُقرر ومُعلن عنه من قبل وزارة التعليم السعودية، والمتبقي كما يلي:
التقويم الدراسي الجديد
- يبدأ العام الدراسي الجديد للطلاب في ١/٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٢م.
- تبدأ إجازة اليوم الوطني في ٢٥/٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢١/٩/٢٠٢٢م.
- كما تبدأ عطلة نهاية اسبوع مطولة في ١٩/٣/١٤٤٤ه، الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢م.
- أما اجازة نهاية اسبوع مطول سوف يكون في ١٦/٤/١٤٤٤ه، الموافق ١٠/١١/٢٠٢٢م.
- بالنسبة لبداية إجازة الفصل الاول في ٣٠/٤/١٤٤٤ه، الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢م.
- كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في ١٠/٥/١٤٤٤ه، الموافق ٤/١٢/٢٠٢٢م.
- كما تبدأ إجازة نهاية اسبوع مطول في ٢٤/٥/١٤٤٤ه، الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢م.
- أيضًا تبدأ إجازة نهاية مطولة في ٢٢/٦/١٤٤٤ه، الموافق ١٥/١/٢٠٢٣م.
- تبدأ إجازة يوم التأسيس في ٢/٨/١٤٤٤ه، الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٣م.
- كما تبدأ اجازة الفصل الدراسي الثاني في ١٠/٨/١٤٤٤ه، الموافق ٢/٣/٢٠٢٣ه.
- بينما بداية الفصل الدراسي الثالث في ٢٠/٨/١٤٤٤ه، الموافق ١٢/٣/٢٠٢٣م.
- تبدأ إجازة عيد الفطر في ٢٢/٩/١٤٤٤ه، الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣م.
- كما أن عودة الدراسة بعد عيد الفطر في ٦/١٠/١٤٤٤ه، الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٣م.
- بالإضافة إلى بداية إجازة نهاية اسبوع مطولة ٨/١١/١٤٤٤ه، الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٣م.
- كما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في ٤/١٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٣م رسميًا وفقًا لوزارة التعليم.
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