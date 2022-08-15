نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس جميع المحافظات موقع بوابة التعليم الفني

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عمر شويل - جدة تعتبر من أكثر ما يبحثون عنه طلاب، وطالبات الدبلومات الفنية بكافة المدارس، والشعب الفنية المختلفة من الدبلومات الصناعية، و الدبلومات الزراعية، والدبلومات التجارية والدبلومات الفندقية على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية هي نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس حيث تم التصريح من عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدين أن عمليات التصحيح تتم بدقة شديدة، سوف نذكر معًا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من موقعنا هذا تابعوا معنا.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس

صرح مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجات ترصد بكل دقة حتى يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها، كما تقدم لأداء امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 ما يبلغ من 215 ألف طالب، و572 طالبه أي ما يبلغ نسبة 27,31% من إجمالي أعداد الطلاب، والطالبات الذين تقدموا في امتحانات الدور الأول من عام 2022 ميلادية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلومات الفنية لم يتم ظهورها إلا بعد أن تعتمد مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات نتائج أبنائها من طلاب الدبلومات الفنية، وبعد ذلك يتم رفع درجات الطلاب على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة لكي يتمكنوا الطلاب من الحصول على نتائجهم بشكل أسهل.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالإسم ورقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير روابط نتائج الدبلومات الفنية من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول المباشر إلى “رابط نتائج الدبلومات الفنية 2022.

ثم بعد ذلك يتم اختيار قسم نتائج الطلاب.

القيام بتحديد شعبة الطالب سواء كانت تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو فندقية.

تسجيل اسم الطالب، ورقم الجلوس الخاص به.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم الضغط على عرض نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.

وفقًا لما جاء في تصريحات خاصة صرح بها الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني حيث قال: