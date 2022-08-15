نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام 1444 التقويم ضوابط إصدار الرخصة المهنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات 1444، رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، من أكثر كلمات البحث تداولاً الآن، بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد بدأ التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، كما حدثت ضوابط إصدار الرخصة بما يتناسب مع التطوير والتحديث في ظل رؤية 2030، وحرصاً من موقعنا ثقفني على تناول وعرض أهم الأخبار بالتفاصيل من مصادرها الرسمية، فإننا نضع بين أيديكم متابعينا الكرام الرابط الرسمي للتسجيل، وتفاصيل وضوابط إصدار الرخصة المهنية بعد التحديثات الجديدة فتابعونا.
رابط التسجيل لاختبار الرخصة المهنية العام
- الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.
- أو الدخول المباشر عبر “tpl.etec.gov.sa“.
- اختيار اختبار الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على تسجيل دخول.
- الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- تحديد الموعد ومكان الاختبار.
- النقر على التالي لتحديد طريقة دفع الاشتراك إلكترونياً.
- الضغط على إرسال.
- تصل رسالة على الهاتف النقال بموعد الاختبار خلال 48 ساعة من تاريخ التسجيل.
مواعيد التسجيل
|للرجال
|للنساء
|من يوم 29 أغسطس حتي 8 أكتوبر 2022 للاختبار العام
وبدايةً من 29 أغسطس الجاري حتي 26 نوفمبر 2022 لاختبار التخصصي
|5 سبتمبر ويستمر حتي 8 أكتوبر للاختبار العام
وبالنسبة لاختبار التخصص يبدأ التسجيل من 5 سبتمبر 2022 حتي 26 نوفمبر 2022
مواعيد الاختبار العام والتخصصي للرخصة المهنية
تبدأ مواعيد الاختبار للرخصة المهنية بالنسبة للاختبار العام، من 11 نوفمبر 2022 ويستمر حتي 14 من نفس الشهر.
أما الاختبار التخصصي يبدأ من 21 يناير 2023 وحتي 25 من نفس الشهر.
إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إتاحة رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، الذين اجتازوا الاختبار العام وكذا اختبار التخصص، ومضي أكثر من عام ميلادي على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم عن التقديم على الوظائف التعليمية بمختلف مناطق المملكة بعدد من التخصصات، بنظام التعاقد على نظام اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية، وأعلنت عن نتائج الترشح المبدئي، وجاري مطابقة المستندات والبيانات المسجلة من المتقدمين.
رابط إصدار الرخصة المهنية
- الدخول على نظام الرخصة المهنية.
- ليظهر للمستخدم رقم الرخصة بعد إدخال البيانات.
- الضغط على إصدار.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على طريقة الدفع الإلكتروني.
ضوابط إصدار الرخصة المهنية
قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإدخال تحديث على شروط وضوابط إصدار الرخصة المهنية.
بحيث يستطيع من اجتاز الاختبار العام والتخصصي للرخصة المهنية ومر عام ميلادي على إعلان نتيجة أحدث اختبار منهم.
أن يحصل على الرخصة ويتعامل بها رسمياً بعد دفع الرسوم.
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