نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البيك الجديدة بعد الضريبة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين عن أسعار البيك الجديدة خاصة بعد زيادتها خلال الفترة الأخيرة، ويعد مطعم البيك من أشهر مطاعم السعودية التي أثبتت وجودها خلال فترة قصيرة من افتتاحها، وقد لاقت رواجا واستحسانا من كل رواد المطعم وأدى ذلك إلى انتشار السلسلة في أرجاء المملكة وتوالت نجاحاتها عبر افتتاحها في معظم البلدان العربية؛ ذلك يأتي بفضل الجودة والخدمة المميزة بالإضافة إلى المذاق الفريد، نقدم لك عزيزي العميل قائمة بأسعاره بعد زيادتها بسبب ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.

أسعار البيك الجديدة

تبدو أسعارالبيك مناسبة لجميع المواطنين حيث حافظت سلسلة مطاعمه ولفترة طويلة على أسعار الوجبات التي تناسب الجميع، ولكن بسبب ارتفاع ملحوظ في أسعا ر المواد الخام وفرض ضرائب على الخدمات والسلع المختلفة؛ أدى ذلك إلى ارتفاع في قائمة الطلبات الخاصة بمطعم البيك بعد زيادة الضريبة؛ وذلك لضمان بقاء الجودة والمذاق في نفس المستوى المطلوب لمحبي مطعم البيك.

أسعار مطعم البيك السعودي

ازدات الأسعار خصوصا بعد فرض الرسوم على كامل الخدمات التي تقدمها المطاعم إلى جانب زيادة كبيرة في أسعار الدواجن والمواد الخام، تم تجديد أسعار مطعم البيك حيث توافق الجودة العالية والخدمات المميزة بدون أي مغالاة في الأسعار، بعكس ما يفعله أغلب المطاعم الأخرى.

منيو البيك الجديد

سوف تلاحظ في قائمة الطعام أن زيادة الأسعار جاءت دون مغالاة بحيث تكون مناسبة للجميع،

ولكن فقط للحفاظ على الجودة والمذاق التي يعشقها رواد مطعم البيك ومحبي الوجبات السريعة، وتتمثل في الآتي:

ساندوتش بيج بيك عادي/حراق: 16 ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه عادي/حراق: 6.5 ريال سعودي.

ساندوتش جمبري عادي/حراق: 14.5 ريال سعودي.

ساندوتش دجاج مسحب عادي/حراق: 9 ريال سعودي.

ساندوتش فيليه سمك عادي/حراق: 10.5 ريال سعودي.

وجبة فيليه سمك عدد 6 قطع: 15 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب عدد 10 قطع عادي/حراق: 21 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب عدد 7 قطع عادي/حراق: 18 ريال سعودي.

وجبة جمبري عادي/حراق: 28 ريال سعودي.

وجبة دجاج البيك عدد 8 قطع عادي/حراق: 28 ريال سعودي.

هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا أسعار البيك الجديدة ، ولاحظنا مقاربتها بشكل كبير بقائمة أسعارها القديمة، حيث تمت زيادتها بطريقة تناسب جميع محبي الوجبات السريعة.