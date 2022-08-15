انفجار بمصنع دفاعى غرب صربيا وسقوط إصابات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، أوضح التلفزيون الصربى أن عاملة تبلغ من العمر 40 عامًا، أصيبت بجروح حرجة جراء انفجار كبسولة من طراز "كا-34" فى يديها، لافتًا إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى المدينة.
وأضاف تلفزيون صربيا الرسمى، أن العاملة الثانية كانت تقف بالقرب من مكان الانفجار، وتعرضت لإصابات أقل خطورة.
ومن جانبها، فتحت السلطات الصربية التحقيق حول ملابسات الحادث.
وبحسب التقارير، يقع مصنع "كروشيك" فى مدينة فاليفو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الصربية بلجراد، ويعد "كروشيك" واحدًا من أكبر المصانع الدفاعية فى البلاد.
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