الجزائر تحذر من موجة كورونا خامسة

جدة - نرمين السيد - وطالب الأطباء بالعودة سريعا إلى تلقى اللقاح، وكذلك اتخاذ تدابير الوقاية كارتداء الكمامة والتقيد بشروط التباعد الجسدى فى الأماكن العامة، لتفادى تدهور الوضع مجددا، كما أكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية. وحثت على أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان مهمان للقضاء نهائياً على هذا الوباء.

يشار إلى أن وزارة الصحة الجزائرية، كانت قد اعلنت أمس الأحد، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 269 ألفا و141 حالة، مشيرة إلى أنه تماثل 102 شخص للشفاء بإجمالى 180 ألفا و790 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 6 آلاف و878 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.