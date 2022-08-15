العراق: اندلاع حريق هائل بمستشفى أهلى وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت مديرية الدفاع المدنى إخماد الحريق الذى اندلع فى مستشفى الجيبجى الأهلى وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية فى بيانها، إن "فرق إطفاء الدفاع المدنى أحكمت سيطرتها بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية مستشفى الجيبجى الأهلية، فى منطقة الحارثية وسط بغداد، بإشراف مدير عام الدفاع المدنى اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضاف البيان أن "فرق الإطفاء طوقت النيران التى اندلعت فى الطابق الأرضى، والمتخذ لخزن أسطوانات غاز الأوكسجين، وكذلك متخذ كمصرف للدم"، مؤكدًا أن الحريق كاد أن يشكل خطرًا حقيقيًا فى حالة وصول نيران الحريق إلى أسطوانات الأوكسجين.

وبحسب الوكالة، فتحت السلطات العراقية تحقيقًا، واستدعت خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى بادئ الأمر.