الصين: أمريكا فشلت فى أفغانستان وتكرر تدخلاتها فى تايوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات، اليوم الإثنين، أن ما حدث فى أفغانستان منذ عام واحد أصبح فشلا لاستراتيجية الهيمنة الأمريكية، كما أثبت أن الولايات المتحدة لا تسترشد إلا بمصالحها الخاصة وتتجاهل حتى مصالح حلفائها، مشيرا إلى أن أمريكا لم تستخلص العبرة من فشلها فى كابول، بل واصلت القيام بالتدخل السياسى مثلما تفعل الآن فى تايوان بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكان المعهد الأمريكى فى تايوان، قد أعلن أمس الأحد، وصول وفد من أعضاء الكونجرس إلى العاصمة تايبيه، للاجتماع مع كبار المسؤولين فى البلاد.

وأوضح المعهد، فى بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن الزيارة تأتى فى إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، حيث سيناقش المسؤولون العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار، وتغير المناخ، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن رئيسة الكونجرس الأمريكى، نانسى بيلوسى، كانت قد زارت تايبيه مطلع الشهر الجارى، وهى الزيارة التى أدت إلى حدوث توتر فى العلاقات الأمريكية الصينية، وأجرت الصين على إثرها، فى 5 أغسطس الجارى، مناورات هى الأكبر على الإطلاق فى مضيق تايوان، وأطلقت صواريخ باليستية فى محيط مياه جزيرة تايوان، وهو ما أدى إلى استدعاء واشنطن للسفير الصينى احتجاجا على ذلك.