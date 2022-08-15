نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالأرقام ..هذه تكلفة السفر بين فلسطين والاردن وبالعكس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 02:02 مساءً - دوت الخليج :- تحدثت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، عن أسعار كلفة السفر من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الأردني وبالعكس.

ووفقا لأحدث البيانات فإن الأرقام تشمل السفر دون خدمة (VIP) والتي تختلف تسعيرتها ، وفق موقع رام الله الاخباري .

وأظهرت الأرقام أن الحد الأدنى لسفر الفرد إلى الأردن وصل إلى 403 شيكل، موزعة كالتالي:

50 شيكلا كلفة تصريح سفر للجواز الأردني الدائم والمؤقت.

50 شيكلا أجرة الراكب من أي من محافظة في الضفة الغربية في سيارات السيرفيس، حتى استراحة أريحا.

150 شيكلا ضريبة مغادرة لكل فرد يتجاوز عمره العامين.

34 شيكلا أجرة راكب من مدينة أريحا إلى الأردن

6 شواكل كلفة كل طرد مع كل راكب.

10 دنانير يدفعها المسافر عند الجانب الأردني، إذا كان لا يحمل كرت سفر أصفر، ويعفى أصحاب الكرت الأصفر من هذا المبلغ.

من دينار إلى 10 دنانير، أجرة الطرد الواحد لكل مسافر على الجانب الأردني.

في المقابل، بلغت كلفة السفر من الأردن إلى فلسطين، قرابة 150 شيكلا، وجاءت كالتالي:

10 دنانير أردنية قيمة أجرة الراكب من عمان إلى الجسر عبر سيارات سيرفيس الجسر.

دينار ونصف عن كل طرد يحمله المسافر.

13 شيكل أجرة الراكب في حافلات عبد الحي شاهين.

3 شيكل لكل طرد يحمله المسافر

50 شيكل أجرة المسافر من الاستراحة إلى المدينة التي يسكن فيها.