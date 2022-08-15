نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن موقع نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، وهو اليوم الإثنين الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، وسيتم إعلان نتيجة صباح اليوم في كنترول عدن بخور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وأوضحت الوزارة أن إعلان النتيجة سيتم عبر موقع نتائج الثانوية العامة، وسنعرض لكم خطوات الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال السطور التالية.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

بسبب تأخر إعلان النتيجة الثانوية العام اليمن لهذا العام 2022 وقد انهي طلاب القسم الأدبي الامتحانات 2 يوليو الماضي عن القسم العلمي 5 يوليو 2022، ومنذ الانتهاء من الامتحانات والجميع في حالة من الإنتظار والخوف الشديد، وقد صرح وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور يحيى بدر الدين أن النتيجة سيتم الاعلام عنها خلال نهاية هذا الشهر أغسطس كحد أقصي وسيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، ومن المتوقع أن يتم عمل مؤتمر صحفي قبل إعلان النتيجة ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن للطلاب المتفوقين على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما سيبلغ وزير التربية والتعليم اليمني أولياء أمور الطلاب المتفوقين بالنتيجة في الوقت الحالي.

خطوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 اليمن برقم الجلوس

يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 باستخدام رقم الجلوس، عقب اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دولة اليمن وذلك مساء اليوم، وتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 عند الظهور، درجات كل مادة، في حالة كان الطالب ناجحًا أم راسبًا أم سيدخل امتحانات الدور الثاني، كذلك يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية، ويمكن للطلاب الذين ينتظرون ظهور نتائج الثانوية العامة 2022، اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة: