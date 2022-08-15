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عمر شويل - جدة إن اليوم الوطني من المناسبات الهامة التي يتم الاحتفال بها بالمملكة السعودية، وهي ليست فكرة جديدة ولا تقتصر على السعودية، إذ أن كافة الدول العالم يحتفل باليوم الوطني حسب كل دولة، وبالطبع اليوم يكون مختلف وفقاً للأحداث التاريخية التي مرت بها بلادهم، فاليوم الوطني يعبر عن حدث تاريخي جعل هناك فارقاً بتاريخ الدولة، ولذلك يتم الاحتفال به لإحياء ذكرى ذلك اليوم، وجعل الأجيال القادمة تطلع على تاريخ بلدها ويرسخ في نفوسهم حب الوطن، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم الإجابة عن سؤال متى اليوم الوطني الـ 92 السعودي 1444 – 2022.

متى اليوم الوطني الـ 92 السعودي 1444 – 2022

إن اليوم الوطني يتم الاحتفال به داخل المملكة السعودية 23 من شهر سبتمبر، وسيكون رقم 92 على ذكرى توحيد المملكة، فهو الحدث الأهم على الإطلاق بتاريخ الدولة، فقد اكتمل بهذا اليوم توحيد كافة المناطق بجميع البلاد وتوحد الجميع تحت قيادة ثم بعد ذلك قد تم ابتداء بناءً على مؤسسات الدولة الحديثة.

وهي من الدول الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط بالمستوى الاقتصادي والسياسي، وبذلك اليوم يتم إقامة احتفالات تخص اليوم الوطني بشكل شعبي ورسمي، وهذا عبر استخدام الألعاب النارية، العروض الترفيهية، العروض العسكرية، وكذلك إقامة مهرجانات تكون موسمية بالمتاجر والمحلات، وكذلك الأسواق ومعهم شركات الطيران، والاتصالات، فجميع المؤسسات تتكتب بهذا اليوم وتشارك الشعب في الاحتفال.

موعد اليوم الوطني بالتاريخ الهجري

إن اليوم الوطني يوافق هجرياً 27 صفر 1444 وبذلك اليوم يحتفل جميع السعوديين بالذكرى 92 لتوحيد السعودية، والقيام بوضع أسس دولة عظيمة وقوية جعلتها انتقلت بشكل ملحوظ، من كونها الدولة الفقيرة الممتلئة بالجهل ومسيطر عليها المرض والفقر، إلى أن أصبحت الدول الأفضل في الاقتصاد داخل المنطقة بأكملها، ولقد بدأت مراحل النهضة التي قد شهادتها السعودية بالعقود الماضية بالقطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والسياحة والمجتمع، كما أن السعودية تستعرض المنجزات التي قامت بها بالفترات الماضية والمسؤولين يعرضوا خطط مستقبلية سيتم تحقيقها بالمستقبل.

الوقت المتبقي على اليوم الوطني

نظراً لأهمية اليوم الوطني بالنسبة للجميع فهو من المناسبات الهامة الذي يعقد بها احتفالات واسع وكثيرة، ويحصل الجميع على إجازة بذلك اليوم، كما أن هناك عروض وخصومات، ولذلك الجميع بدأوا يتساءلون عن الوقت المتبقي لإتيان اليوم الوطني والاحتفالات الخاصة به، حيث أنه لم يتبقى عليه سوى 51 يوم من الآن، وبإمكان الجميع أن يحصلوا على إجازات وفقاً للمحدد من الدولة.