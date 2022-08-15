نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اليوم الوطني السعودي 2022 بالهجري هذا العام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى اليوم الوطني السعودي 2022 بالهجري حيث ينتظره الجميع في المملكة السعودية، سواء المواطنين أو العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد هذا اليوم العظيم من أبرز وأفضل المناسبات، وهو ذكرى توحيد المناطق السعودية جميعها، لهذا أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود قرار بأن في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام سوف يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

متى اليوم الوطني السعودي 2022 بالهجري

سوف يكون اليوم الوطني السعودي هجري في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر صفر ١٤٤٤ه‍، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، حيث تقوم اللممكلة السعودية بأمر ملكي بمنح تلك الإجازة لكل العاملين والموظفين في القطاعات بأجر مدفوع، وذلك من أجل المشاركة والاستمتاع بأجمل العروض والفعاليات الثقافية والوطنية والترفيهية الرائعة، وتبدا الاجازة في يوم الاربعاء 21 سبتمبر 24 صفر 1444 وتستمر حتى يوم السبت 27 صفر

كم يتبقى على موعد اليوم الوطني السعودي 92

كما ذكرنا من قبل أن اليوم الوطني سوف يكون في ٢٣/٩/٢٠٢٢م، الموافق ٢٦/٢/١٤٤٤ه‍، وهذا يعني أنه لم يتبقى سوى الآتي:

كيفية الاحتفال باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

في كل عام تقوم الحكومة السعودية بعمل المزيد من المظاهر والاحتفالات والفعاليات المختلفة إحياءًا لذكرى أحداث اليوم الوطني السعودي، ومن هذه المظاهر ما يلي: