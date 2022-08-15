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عمر شويل - جدة قرارات جديدة بشأن تنسيق الجامعات 2022 لجميع طلاب المرحلة الأولى ، قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور أنه سوف يتم العمل خلال هذه الفترة زيادة فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني لجميع الجامعات الحكومية والمعاهد يوم آخر وبالتالي سوف ينتهي تنسيق الجامعات الخاصة بالمرحله الأولى في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم الثلاثاء 16 أغسطس الجاري وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من عمل التنسيق حتى الآن.

قرارات جديدة بشأن تنسيق الجامعات 2022

كما قام وزير التعليم والبحث العلمي السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتقديم على تنسيق المرحلة الأولى الخاص بقبول الجامعات حتى الآن 107 , 000 طالب وطالبه على الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني.

كما كما بتوضيح أنه سوف يتم عمل بعض إجراءات جديدة لإدخال الطالب لرغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وكتابة الرغبات بشكل صحيح موضحا أنه يمكن أن يتم تعديل الرغبات حتى السابعة مساء غدا الثلاثاء 16/08/22.

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى

كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة والمستشار الاعلامي عادل عبد الغفار أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لكي يتمكنوا من مساندة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني وذلك بداء من الساعة 9 : 00 صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال المدة المحددة للتنسيق.

كما قام بتوضيح أنه يجب على جميع الطلاب الإصرار في الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بعملية التنسيق لأنه سوف يتم إغلاق الباب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 16 أغسطس وذلك لانتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الأولي

بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرار فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022 وأكد أنه سوف يتم إغلاق الباب يوم 15 أغسطس وفقاً للحد الأدنى الشعبة العلمية بـ 365 درجة بحوالي 89 . 02 بالمئه أما تنسيق الكليات الخاص للشعبة الهندسية 341 درجة أي بنسبة 83 .17 بالمائة درجة تكون بنسبة 64 .51 بالمائة

حيث يوجد ثلاث مراحل لتنسيق القبول والجامعات والمعاهد الحكومية وذلك على حسب مجموع الطالب وقد وصل عدد الرغبات المتاحه للطلاب على الموقع 75 رغبة .