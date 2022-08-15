نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العوائد السنوية في السعودية… تعرف على موعد نزول العوائد السنوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكرر البحث عن موعد نزول العوائد السنوية لعام 1444 بالمملكة العربية السعودية من قبل الكثير من المستحقين، وذلك حيث طالب الجميع لمعرفة الموعد الرسمي لطرح العوائد للعام الجاري، ولهذا سنقوم بذكر كافة التفاصيل المعلن عنها حول الموعد الرسمي لنزول العوائد لجميع المستحقين لها بالمملكة من قبل وزارة المالية السعودية، وإليكم المزيد من التفاصيل عبر المقال التالي، فتابعوا. الموعد الرسمي لنزول عوائد 1444 السنوية وفقًا لما ذكرته وزارة المالية السعودية فإن موعد نزول العوائد السنوية لعام 1444 هجريًا ستكون من شهر محرم حتى جمادى الآخر.

وقد جاء ذلك وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للقواعد والمقررات من تعميم في المملكة.

وعلى أثر هذا ينبغي على جميع المستحقين للعوائد السنوية مراجع كافة الإجراءات، وذلك لضمان الدعم والحصول عليه وعدم سقوط أسماءهم من القائمة لدى الجهة الرسمية المختصة. طريقة الاستعلام عن عوائد 1444 السنوية يجب الدخول أولًا للموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية عبر هذا الرابط.

ثم يتم النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومن ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن العوائد أو المرتجعات السنوية.

وبعد ذلك ينبغي على المستعلم مراجعة التفاصيل جيدًا، وبعدها النقر على أيقونة “الموافقة على الشروط”.

ثم يتم النقر على خانة الذهاب إلى أيقونة الخدمة، وعند الوصول لتلك الخطوة يجب كتابة رقم الهوية في المكان المخصص له، مع وضع رمز التحقق الموضح في الصورة أمامك.

وبعد ذلك يتم النقر على اختيار “البحث”، وعندها سـ تظهر قيمة الصرف الموضوعة للمستحق بدقة. الأوراق المطلوبة لدفع عوائد 1444 السنوية يجب تقديم صورة من أصل شهادة القيد لـ زوج الأرملة في حال كانت الأرملة هي المستحقة للعوائد، بجانب تقديم شهادة القيد بالموت مختومة.

كما ينبغي تعبئة الإقرار السنوي للموافقة بصرف العوائد من قبل المتقدم.

هذا ويجب أن يُتاح وكالة شرعية جديدة للإرجاع من المستفيدين بالعوائد.

مع تقديم صورة من أصل صك الطلاق في حال كان المستفيد/ـة مطلق/ـة.

بجانب تقديم صورة من أصل صك حصر الورثة للمتوفى.

أو تقديم صورة من أصل عقد الوصاية، وذلك في حال كان المستفيد غير كفء أو قاصرًا.

كما ينبغي تسليم نموذج التسليم على الحساب الخاص بـ الوكيل، وهذا بعدما يعبء النموذج ويتم التصديق عليه، بجانب إرفاق إثباتات صحة رقم الـ IBAN الخاص بالمستفيد.

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