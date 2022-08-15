مصرع 17 شخصا بسبب فيضانات مدمرة شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال ملا خان محمد، مدير مقاطعة شينوارى الأفغانية، إن "الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل 13 شخصًا فى شينوارى، وأربعة آخرين فى مقاطعة سياجورد المجاورة".

وأشار مدير مقاطعة شينوارى إلى أنه لم يتحدد بعد عدد الضحايا النهائى وحجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والأمطار الموسمية الغزيرة.

وخلال الأشهر الماضية، أدت الفيضانات والأمطار الموسمية التى شهدتها أفغانستان، إلى مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة عشرات آخرين.