علماء فرنسيون يزفون بشرى سارة بشأن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال العلماء، إن جسيمات فيروس جدرى القرود تصبح غير قادرة على البقاء عند تسخينها حتى درجة الحرارة 60 – 70 درجة مئوية، وذلك خلال فترة تتراوح بين 5 دقائق و15 دقيقة، مؤكدين أن هذا الأمر يجب أخذه بالحسبان عند إجراء تعقيم المنشآت والأجهزة الطبية.

وأضافوا أن تفشى جدرى القرود دفعهم إلى اكتشاف السرعة التى تصبح فيها جزيئاته غير قابلة للحياة، وبالإضافة إلى ذلك، أعدوا محلولاً يحتوى على الفيروس وقاموا بتسخينه حتى درجات حرارة عالية، مشيرين إلى أن النتيجة أظهرت أن الفيروس يفقد قدرته على البقاء بعد 5 دقائق عند تسخينه إلى 70 درجة مئوية، كما يفقد تلك القدرة بعد مرور 15 دقيقة من تسخينه إلى 60 درجة مئوية.

وقالوا الخبراء: "أظهرت تجاربنا أن فيروس جدرى القرود يتميز بحساسية عالية تجاه تغيير الحرارة، وستساعد نتائج تجاربنا الأطباء على تحسين بروتوكولات تعقيم الأجهزة والمنشآت، كما ستسمح لنا أيضًا بالبدء فى دراسة المدة التى يمكن أن يظل فيها هذا الفيروس على قيد الحياة خارج جسم الإنسان أو الرئيسيات.