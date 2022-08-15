الصين تتوعد أمريكا بإجراءات حازمة ردا على زيارة تايوان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم السفارة الصينية فى الولايات المتحدة، ليو بينجيو، إن الصين تعارض أى نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة ردا على الاستفزازات الأمريكية.





وأضاف ليو بينجيو، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية، إن "الزيارة الجديدة التى قام بها وفد من الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إلى تايوان أمس الأحد، تثبت أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولم تدخر أى جهد لإثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل فى الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف" أن المسؤولية عن التوتر الحالى عبر مضيق تايوان تقع بالكامل على عاتق الجانب الأمريكى، والذى يجب أن يتحمل جميع العواقب الناجمة عن زيارة المشرعين المعنيين لتايوان".

وأكد ليو، أنه يتعين على أعضاء الكونجرس الأمريكى التصرف وفقا لسياسة الصين الواحدة، والالتزام بهذا المبدأ وبشروط البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف التبادلات الرسمية مع تايوان.

كان الوفد الأمريكى المكون من خمسة أعضاء، بقيادة السناتور إد ماركى من ماساتشوستس، قد وصل إلى تايوان أمس فى أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى الجزيرة أوائل الشهر الجارى، والتى قوبلت بإدانات وردود قوية من الصين، بما فى ذلك إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.